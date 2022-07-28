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Профилактика

Акция «Каникулы без дыма и огня» в самом разгаре

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Акция «Каникулы без дыма и огня» в самом разгаре

Очередной интенсив-курс по безопасности прошел в детском лагере «Щатково». Спасатели рассказали, как избежать опасности соблюдая простые правила и напомнили, как правильно сообщить о беде по телефонам 101 и 112. Также работники МЧС напомнили о правилах поведения в лесу и на водоемах. После теоретической подготовки у ребят была возможность одеть боевую одежду спасателя и примерить на себя роль огнеборца.

А после ребят о безопасности напомнили и взрослым. Как правильно использовать огнетушитель, установить пожарный извещатель и помочь утопающему – об этом и многом другом рассказали спасатели.

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