Акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается

Бобруйские спасатели в рамках акции посетили палаточный лагерь Центра туризма, краеведения и экскурсии детей, который расположился у берега озера Березовое.

Пропагандисты провели спортивную эстафету, объяснив ребятам, что спасатели также в своей работе сталкиваются с разными трудностями и испытаниями в борьбе со стихией.

После эстафеты инспекторы МЧС пообщались на тему безопасности в летний период и напомнили о важном: как вести себя у водоема, почему важно не оставлять костер без присмотра, как не заблудиться в лесу и что делать в случае пожара.

По пути следования спасатели напомнили местным жителям о безопасном посещении лесов, о правилах разведения костров на участке, оставили в почтовых ящиках жителей листовки.