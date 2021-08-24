Акция «Единый день безопасности» стартует с 1 по 10 сентября
mogilevnews 152 0
С 1 по 10 сентября текущего года по всей стране, в том числе в нашем регионе, пройдет акция «Единый день безопасности».
В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.
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