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Профилактика

Акция «Единый день безопасности» стартует с 1 по 10 сентября

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Акция «Единый день безопасности» стартует с 1 по 10 сентября

С 1 по 10 сентября текущего года по всей стране, в том числе в нашем регионе, пройдет акция «Единый день безопасности».

В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

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