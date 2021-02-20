Акция “Единый день безопасности” стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала акция "Единый день безопасности", сообщили в пресс-службе МЧС.

Акция продлится по 1 марта. В эти дни усилия государственных органов будут направлены на пропаганду безопасных условий проживания населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности и проведение образовательно-воспитательной работы со всеми жителями страны.

"В рамках акции на всех объектах массового пребывания людей - начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами - состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу "Внимание всем!", благодаря которой каждый вспомнит, что необходимо предпринимать в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - рассказали в пресс-службе.

При взаимодействии всех служб, каждая из которых остановится на своей области деятельности, в трудовых коллективах пройдут тематические встречи, где работникам расскажут о безопасности в быту, на дорогах и в других сферах, а также вручат наглядно-изобразительную продукцию для закрепления полученной информации. Стоит отметить, что мероприятия не ограничатся лишь разговорами - все участники на практике отработают полученные знания на созданных организаторами площадках.

Кроме этого, особый акцент будет сделан на работу в СМИ и интернете: на радиостанциях прозвучат тематические аудиоролики и пройдут занимательные викторины, эфиры телеканалов наполнят "безопасными" видеороликами, а на сайтах, в соцсетях и СМИ опубликуют серии статей и заметок по теме безопасности жизнедеятельности.

Главными организаторами акции выступают органы государственного управления (МЧС, Генпрокуратура, МВД, Минэнерго, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоз, Минкультуры) и местные органы власти. Также к ним подключатся иные заинтересованные организации и общественные объединения: Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское общество Красного Креста, ОСВОД, РОО "Белая Русь", БРСМ.