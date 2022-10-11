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Общество

Акция «Доводы в пользу родительства» пройдет в учреждениях образования Могилевской области

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Акция «Доводы в пользу родительства» пройдет в учреждениях образования Могилевской области

Областная акция «Доводы в пользу родительства» пройдет в учреждениях образования Могилевской области в рамках Дня матери и Дня отца. Об этом сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

Как отметили собеседники, целью мероприятия является содействие сохранению и укреплению духовно-нравственных семейных ценностей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, преемственность поколений.

Родителям учащихся будет предложено заполнить анкету с доводами в пользу родительства. Заполненные анкеты будут размещены на тематических стендах, в соответствующих рубриках сайтов учреждений образования, в социальных сетях.

«Важно планомерно формировать у молодого поколения осознание того, что благополучная, многодетная семья является основой национальной безопасности, - отметили в управлении по образованию. - Аргументы в поддержку крепкой многодетной семьи должны стать предметом обсуждения на классных часах в старших классах, дополнить программу мероприятий, приуроченных Дню матери и Дню отца».

 

mogilev-region.gov.by

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