Акция «Доброе сердце». Подводим итоги

Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района с 20 июля по 20 августа провел ежегодную благотворительную акцию «Доброе сердце» по сбору канцелярских товаров и школьных принадлежностей для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В акции приняли участие неравнодушные граждане города, сотрудники «Бобруйского наркологического диспансера». Центр искренне благодарит всех неравнодушных людей, принявших участие в акции.

Отдельное спасибо за участие в акции ОАО «Бобруйскому заводу растительных масел» в лице директора Валерия Семенова.

Из собранных товаров были сформированы и вручены подарки 10 семьям, в которых воспитывается 40 детей.