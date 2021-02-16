Акция «Добрики» в помощь детским домам

В конце 2020 года компания ЗАО «Доброном» запустила акцию «Добрики». Вместе с миллионами покупателей по всей стране было собрано почти 68 000 рублей на благотворительную помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Эти средства разделили на шесть регионов. В списке оказался и наш город.

Сегодня сотрудники компании передали Бобруйскому детскому дому сертификат на сумму 11 400 рублей, а также подарки: памперсы, стиральный порошок, фирменные магниты и альбомы.

По словам Светланы Гавриловой – регионального управляющего по филиалу «Бобруйск» ЗАО «Доброном», совместными усилиями можно собрать достаточно большую сумму и тем самым порадовать ребят. «Доброном» благодарит всех покупателей за то, что помогли детским домам республики.

На выделенные средства руководство детского дома планирует приобрести ноутбуки, планшеты и оргтехнику для обучения старшеклассников. Кстати, здесь воспитывается более 40 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет.