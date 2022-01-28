Акция «Безопасность-в каждый дом!» продолжается. Бобруйск

Акция «Безопасность- в каждый дом!» проходит на Бобруйщине. Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят профилактические беседы в опорных пунктах охраны правопорядка.

Спасатели напоминают гражданам, которые в зоне повышенного внимания, о важных правилах пожарной безопасности. И о том, что соблюдение этих правил является обязанностью, а нарушение их может привести к плачевному результату.

Пропагандисты МЧС Ольга Ковалькова и Евгений Товстик в ОПОП №12 напомнили, что более 90% погибших на пожарах – это лица, как раз такого образа жизни, злоупотребляющие и пьющие. В форме диалога «Трезвый взгляд на безопасность» и интерактивных игр, а также показом фильма «Динамика развития пожара» спасатели и сотрудники правоохранительных органов попробовали ещё раз достучаться до граждан.