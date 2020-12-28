Акцию «Безопасное детство» провели в рамках недели детской безопасности инспекторы ГАИ в Бобруйске

В учреждении дошкольного образования №67 города Бобруйска в рамках Недели детской безопасности прошла профилактическая акция «Безопасное детство». В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции города, а также директор Бобруйского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Козлов Сергей Михайлович.

Инспекторы напомнили дошколятам о правилах безопасного поведения на дороге и вблизи нее. Несмотря на юный возраст, ребята рассуждали на такую сложную тему как взрослые люди.

Родителям важно помнить, что очень важно с самого детства, как только ребенок начинает понимать, говорить с ним о безопасности, и такие беседы должны проводиться чаще. С каждым разом он будет усваивать информацию все лучше, а в скором времени начнет применять на практике. Дети смотрят на взрослых и повторяют. Уважаемые взрослые! Дорога не прощает ошибок! Показывайте достойный пример подрастающему поколению!

Директор предприятия, который приехал в гости к ребятам, поддержал беседу о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а после рассказал о предприятии, на котором работает.

На память о встрече Сергей Михайлович подарил ребятам световозвращающие элементы с фирменной символикой холдинга, а также вручил сладости. Ребята в свою очередь рассказали гостям стихотворение о Правилах дорожного движения и сфотографировались на память!

Александра Адотик,

старший инспектор по агитации и

пропаганде ОГАИ УВД Бобруйского

горисполкома