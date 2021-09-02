Акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 прошли в Канаде

Акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения так называемых ковидных паспортов прошли 1 сентября в разных частях Канады. По данным телеканала CBC, крупнейшая состоялась в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) и собрала 5 тыс. участников, сообщает ТАСС.

Власти Британской Колумбии объявили, что до 31 октября все работники здравоохранения должны обязательно привиться от коронавируса. Кроме того, в регионе планируют ввести так называемые ковидные паспорта, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия.

Акции протеста состоялись и в других городах региона, таких как Камлупс, Виктория и Нанаймо. Протестующие полагают, что власти такими действиями нарушают их права, гарантированные как Канадской хартией прав и свобод, так и местными законами.

Аналогичные акции протеста, но не такие масштабные, прошли и в провинции Онтарио, власти которой также объявили об обязательной вакцинации определенных групп населения и о введении с 22 сентября ковидных паспортов.