Акции «Безопасный Новый год» прошла в центре соцобслуживания Ленинского района

14 декабря в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания Ленинского района г. Бобруйска» прошла встреча посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста с работниками Бобруйского ГРОЧС в рамках акции «Безопасный Новый год».

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Дмитрий Сказов рассказал правила установки безопасной новогодней елки, порекомендовав особое внимание уделить исправности электрической гирлянды на ней, напомнил о правильности использования и обслуживания автономных пожарных извещателей, провел практическое занятие по установке АПИ.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых знакомых, мы ждем Вас по адресу: ул. К. Либкнехта, 58, тел.70-69-60.

Наталья Руденок, заведующий отделением,

Татьяна Мартинович, специалист по социальной работе.