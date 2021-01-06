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Академия МВД проведет 9 января день открытых дверей

belta.by 27 0

Академия МВД проведет 9 января день открытых дверей

Академия МВД 9 января приглашает будущих абитуриентов, их родителей и педагогов на день открытых дверей.

Академия МВД подробно познакомит с особенностями обучения на факультетах. Кафедры представят экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. По главному корпусу проведут экскурсии.

Руководство вуза, представители приемной комиссии и курсанты расскажут абитуриентам о поступлении в академию, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров.

Мероприятие пройдет по адресу: Минск, пр.Машерова, 6 (факультет милиции). Начало в 11.00. На входе в учреждение образования у посетителей измерят температуру, проверят наличие индивидуальных средств защиты и обработают руки антисептиком.

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