Аиста, застрявшего на водонапорной башне, освободили кировские спасатели
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Кировские спасатели освободили аиста, застрявшего на водонапорной башне.
Как сообщили в МЧС, диспетчеру центра оперативного управления Кировского районного отдела по ЧС от очевидцев поступило сообщение о необходимости оказания помощи аисту, застрявшему на водонапорной башне в агрогородке Скриплица. - Спасатели поспешили на помощь к птице. Аист находился в гнезде, а его лапа была запутана в веревке. Работники Кировского РОЧС освободили птицу от веревочных оков и отпустили на волю, - рассказали в ведомстве.
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