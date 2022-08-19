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Фотофакт

Аиста, застрявшего на водонапорной башне, освободили кировские спасатели

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Аиста, застрявшего на водонапорной башне, освободили кировские спасатели

Кировские спасатели освободили аиста, застрявшего на водонапорной башне.

Как сообщили в МЧС, диспетчеру центра оперативного управления Кировского  районного отдела по ЧС от очевидцев поступило сообщение о необходимости оказания помощи аисту, застрявшему на водонапорной башне в агрогородке Скриплица. - Спасатели поспешили на помощь к птице.  Аист находился в гнезде, а его лапа была запутана в веревке. Работники Кировского РОЧС освободили птицу от веревочных оков и отпустили на волю, - рассказали в ведомстве.

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