Аферисты придумали новую схему: под ударом мамы малолетних детей

Аферисты придумали новую схему выманивания денежных средств. На этот раз под удар попали мамы, воспитывающие маленьких детей. О появлении новой схемы мошенничества на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери и Дню отца, предупредил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает БелТА.

- Я хочу предупредить о появлении нового вида мошенничества. К сожалению, мы уже привыкли к тому, что деньги вымогают у пожилых людей, но сейчас стали приходить сообщения и мамам, которые воспитывают маленьких детей. Якобы им полагается выплата Br55-60. Такие случаи уже есть. Мошенники предлагают перейти по ссылке, ввести паспортные данные либо данные банковских карточек. Я обращаю внимание, что вся информация о гражданах, которые имеют право на господдержку, у органов соцзащиты или у нанимателя есть. Ни по каким ссылкам переходить не нужно. Это очередной вид мошенничества", - предупредил Валерий Ковальков.