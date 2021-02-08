“Аэрофлот” увеличивает число рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю

Авиакомпания "Аэрофлот" с 9 февраля намерена увеличить частоту рейсов на линии Москва - Минск с трех до пяти в неделю. Помимо рейсов по четвергам, субботам и воскресеньям полеты по этому маршруту будут осуществляться также по вторникам и пятницам, свидетельствуют данные системы бронирования билетов перевозчика.

Планируется, что рейсы, кроме четверга, будут осуществляться из московского аэропорта Шереметьево в 15.15 с прибытием в белорусскую столицу в 16.55. По четвергам отправление из Шереметьево в 14.00, прилет в Минск в 15.40. Обратно из Минска самолеты "Аэрофлота" будут вылетать в 18.00 (кроме четверга), прибытие в Шереметьево - в 19.50. По четвергам из Минска самолеты "Аэрофлота" будут отправляться в 17.10, а прилетать в Шереметьево в 18.55.

Из-за пандемии коронавируса российская сторона в конце марта 2020 года прекратила регулярное авиасообщение со всеми зарубежными странами, в том числе с Беларусью. С конца августа Россия начала постепенно восстанавливать международные полеты: с Беларусью авиасообщение было разрешено с 21 сентября 2020 года. С этой даты национальные перевозчики "Аэрофлот" и "Белавиа" получили разрешение выполнять по одному рейсу в неделю. 14 октября 2020 года правительство России согласилось увеличить частоту рейсов на линии Москва - Минск до трех в неделю на паритетной основе, с 8 февраля - до пяти рейсов на паритетной основе. С этой же даты выдано разрешение на выполнение по одному рейсу в неделю на паритетной основе на линиях Минск - Санкт-Петербург и Минск - Ростов-на-Дону.