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Адвокаты на «Zefir FM» расскажут о тонкостях уголовного права, о преступлениях города

bobrlife.by 45 0

Адвокаты на «Zefir FM» расскажут о тонкостях уголовного права, о преступлениях города

20 сентября, сразу после новостей в 17.00, в эфире передачи «За слово, за дело» ведущая Лилия Шайхова с адвокатами Ольгой Маевской и Дмитрием Шелеповым будут разбираться в тонкостях уголовного права. Сегодня они поговорят о тех преступлениях, когда вред причиняется жизни или здоровью человека, а также и об иных преступлениях ….

Что происходит в нашем городе, много ли преступлений и как не стать жертвой преступника расскажет специальный гость – старший следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь- Александр Маркевич.

Настройте свои приемники на волну “Zefir” – 95,5 FM.

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