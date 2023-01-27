Начался 2023-й. И хотя прошло не так много дней нового года, уже появилось множество новых тем для обсуждения: изменения в налогах, изменения базовой величины, изменения по договору дарения... Адвокаты Дмитрий Шелепов и Ольга Маевская помогают разбираться в новинках законодательства.

– С 1 января размер базовой величины составляет 37,00 рублей (раньше – 32,00). Что это изменение означает для простых граждан?

– Изменится размер государственной пошлины при обращении в суд. По иму­щественным требованиям он составляет 5% от цены иска, но не менее 2 БВ, то есть не менее 74,00 рублей (раньше было 64,00). Увеличивается и госпошлина за обращение в суд с иском о расторжении брака: за расторжение первого она будет составлять 148,00 рублей, повторного – 296,00.

– Изменится, следовательно, и размер штрафов по административным и уголовным делам. А как быть, если оштрафовали (например, по линии ГАИ) до Нового года, а штраф нужно платить сейчас?

– В соответствии со ст. 6.4 КоАП размер штрафа определяется в белорусских рублях с учетом размера БВ, установленного на день вынесения постановления о наложении административного взыскания. Но в любом случае с уплатой штрафов лучше не затягивать.

– Какие еще изменения пришли в связи с изменением размера БВ?

– С 1.01.2023 г. по гражданскому делу в суде можно использовать свидетельские показания в отношении сделок на сумму до 370,00 рублей. Соответственно будут изменения и в уголовном процессе: не является преступлением хищение путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, злоупотребления имущества юридического лица на сумму, не превышающую 370,00 рублей; имущества физического лица на сумму, не превышающую 74,00 рубля.

– На чем позитивно отразится изме­нение БВ?

– В первую очередь это касается выплат стимулирующего характера и материальной помощи. Во многих коллективных договора и положениях на предприятиях предусмотрены выплаты к юбилею, свадьбе и пр. в размере, кратном БВ. Эти суммы увеличатся.

– А что насчет изменений, касающихся договора дарения?

– 30.12.2022 г. был принят Закон от 30.12.2022 г. №232-З «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией», которым внесены изменения в ГК касательно запрета дарения. Изменения вступят в силу с 1.03.2023 г. До этого не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 5 БВ (ч. 1 ст. 546 ГК): от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; работникам организаций здравоохранения, учреждений образования и социального обслуживания, иных аналогичных организаций гражданами, находящимися в них на лечении, содержании, получающими в них образование, супругами и родственниками этих граждан; в отношениях между коммерческими организациями. С 1 марта увеличивается допустимая стоимость обычного подарка в вышеперечисленных случаях. Так, она не должна будет превышать 20 БВ. И эта сумма составит 740,00 рублей.

– Большие изменения произошли и в сфере обращений граждан?

– Да, со 2.01.2023 г. вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». Они затронули, в том числе, порядок подачи и рассмотрения электронных обращений. Закон №300-З предусматривает три формы подачи обращений: письменную, устную и электронную. Возможность использования той или иной формы зависит от того, кто и куда обращается. Со 2 января изменилось толкование термина «электронное обращение». Раньше под ним понималось обращение, поступившее на адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной руб­рике на официальном сайте организации в Интернете. Сейчас это обращение заявителя, поданное посредством специальной системы обращения (правильно она называется единой республиканской автоматизированной системой учета и обработки обращений граждан и юридических лиц). В отличие от письменной и устной электронная форма обращения возможна только при его направлении в госорганы и иные госорганизации (абз. 3 ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 1 ст. 3 Закона №300-З). По новой редакции Закона №300-З обращения, направленные на электронную почту или размещенные в специальной рубрике, не являются электронными, на них действие Закона №300-З не распространяется. Соответственно, негосударственные организации электронные обращения не получают и не рассматривают. Письменная форма подачи обращения не предполагает его направления через электронную почту, рубрику на сайте и т.д. Письменные обращения подаются: нарочным (курьером); посредством почтовой связи; в ходе личного приема; путем внесения замечаний и(или) предложений в книгу замечаний и предложений (ч. 2 п. 1 ст. 10 Закона №300-З).

– Как же правильно подать электронное обращение в госорганы?

– Только через систему обращений в Интернете по адресу: https://обращения.бел. Доступ к системе бесплатный. Воспользоваться ею могут заявители, а также госорганы и иные госорганизации, к которым поступают обращения в электронной форме. Существуют разные способы регистрации. Самый простой: зарегистрироваться на сайте, создать учетную запись, логин и пароль. При этом потребуется обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона. К обращениям есть определенные требования – их текст должен быть читаемым, на белорусском или русском языке, не содержать нецензурных либо оскорбительных слов или выражений. Обращение нельзя изложить в виде ссылки на Интернет-ресурс. При несоблюдении обязательных требований электронное обращение оставят без рассмот­рения (ч. 4 п. 2 ст. 25 Закона №300-З).

– А как придет ответ?

– Ответы (уведомления) направляются тоже через систему обращений. Исключением станет ситуация, когда вы попросите в электронном обращении направить именно письменный ответ (п. 3 ст. 25 Закона №300-З). При этом в системе можно настроить дополнительные способы оповещения о результатах рассмотрения, например, путем СМС или оповещения на электронную почту.

– Произошли изменения в части наличия и предоставления книги замечаний и предложений. Фраза «Дайте жалобную книгу!» сейчас работает не везде?

– Постановлением Совмина от 19.12.2022 г. №877 изменяется перечень лиц, которые обязаны вести книгу замечаний и предложений, и утверждается ее новая форма. Изменения вступили в силу со 2.01.2023 г. Перечень мест реализации организациями, ИП товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга, заменит перечень сфер реализации организациями, ИП товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга. Не должна со 2.01.2023 г. вестись книга замечаний и предложений в автошколах, учреждениях образования, редакциях газет и журналов, пунктах таможенного оформления, центрах статистического декларирования, территориальных центрах социального обслуживания населения, на автомобильных стоянках. Это не исчерпывающий перечень, лишь самые актуальные. А дополнительно должна вестись книга в местах оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, в пассажирских поездах с нумерованными местами.

– Что еще из важного?

– С 22.01.2023 г. вступают в силу изменения в Указ №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств». Будут упразднены счет-­справки. Договоры купли-продажи транспортных средств должны будут заключаться в письменной форме, и они подлежат обязательной государственной регистрации в соответствующих органах (МРЭО) либо нотариальному удостоверению. За госрегистрацию плата не взимается.

– С конца декабря все, кто имеет отношение к бизнесу, обсуждают запрет товарообменных операций…

– П. 14 постановления Совмина от 19.10.2022 г. №713 «О системе регулирования цен» установлено, что с 1.01.2023 г. в рамках предпринимательской деятельности запрещаются товарообменные операции, по которым деньги юрлицу (ИП) не поступают. Прямо запрещены законом бартер, мена, зачет, новация, отступное. При этом запрет не действует (ч. 1 п. 14 постановления №713): на внешнеторговые операции; на операции между организациями, входящими в холдинг; если товарообменные операции согласованы в установленном порядке. Это согласование будет осуществляться в рамках административной процедуры: 8.8-2.1. По­этому всем субъектам предпринимательской деятельности следует быть максимально аккуратными, проверить свои договоры и не заключать новые, если речь идет о мене либо зачете, в целом обо всех операциях, по которым деньги не поступают на счета субъектов. Пока отсутствуют какие-­либо официальные комментарии о том, что следует понимать под товарообменными операциями. Если возникают сомнения в том, является ли операция товарообменной, письменно обращайтесь в МАРТ.

– С 1.01.2023 г. в республике появился новый налоговый платеж – налог на профессиональный доход (НПД)...

– Применение такого особого режима налогообложения физлицами является доб­ровольным, а в отдельных случаях обязательным. В добровольном порядке такой налог могут уплачивать граждане, осуществляющие виды деятельности по перечню, определяемому постановлением №851: ремесленную деятельность; выполнение работ (оказание услуг) по видеосъемке событий; деятельность по письменному и устному переводу; настройку, ремонт музыкальных инструментов; парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру; работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну; разработку веб-сайтов, установку (настройку) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели; ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов; изготовление дубликатов ключей; нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем; репетиторство; уход за взрослыми и детьми; фотосъемку, изготовление фотографий и другое. Уплата налога на профдоход заменяет уплату подоходного налога с физлиц (за исключением подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах), сбора за осуществление ремесленной деятельности, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и единого налога с ИП и иных физлиц по доходам, полученным физлицом от осуществления деятельности с применением НПД, а также включает обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Установлено две ставки, по которым облагается профдоход (п. 187, 191 ст. 2 Закона №230-З, ст. 379, 381-2 НК-2023). Так, налог составит 10% от величины доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, сдачи в аренду и иное возмездное пользование имущества. Ставка в размере 20% применяется в следующих случаях (п. 191 ст. 2 Закона №230-З, ст. 381-2 НК-2023):

– если сумма профдоходов, полученных от организаций и ИП, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в год превысит 60000 руб. – в части такого превышения;

– при выявлении налоговым органом неуплаты физлицом налога с полученного профдохода. При этом льготы физлицу по НПД не предоставляются.

Есть еще нормы о праве на льготу в виде уменьшения налоговой базы на сумму налогового вычета в размере 2000 руб.

– Как стать плательщиком налога: куда обращаться, какие документы подавать?

– Физлицо обязано использовать приложение «Налог на профессиональный доход». Скачать его можно бесплатно с официального сайта МНС на любой имеющийся гаджет, подключенный к Интернету, а затем через него проинформировать налоговый орган о применении НПД (п. 189 ст. 2 Закона №230-З, п. 1 ст. 381 НК-2023). Уплачивать НПД необходимо за отчетный месяц. Налоговый орган через приложение уведомит о сумме, подлежащей уплате (п. 193 ст. 2 Закона №141-З, ст. 381-4, п. 1 ст. 381-7 НК-2023).

– Еще в 2023-м нас ждут существенные изменения в уголовном процессе…

– С 27.07.2023 г. в уголовном процессе появится институт кассации и изменится порядок надзорного производства, определенные изменения затронут апелляционное производство, вводится специальное (заочное) производство. В УПК вносятся существенные изменения, уточняется и дополняется ряд процессуальных прав и обязанностей участников уголовного процесса. Закон №199-З предусматривает изменение процедур надзорного обжалования и опротестования судебных решений, а также апелляционного порядка пересмотра приговоров и решений Верховного Суда, вынесенных им по первой инстанции. Такие изменения в уголовном процессе затронут и налоговое законодательство. Например, появится новый объект обложения госпошлиной: ее надо будет платить за подачу в прокуратуру заявления о принесении кассационного и надзорного протеста на приговор, определение, постановление суда. Аналогичное правило действует и в случае с надзорной инстанцией. Участники могут обратиться непосредственно в суд с жалобой на вступившие в силу приговор, определение, постановление суда или подать заявление о принесении надзорного протеста должностным лицам прокуратуры. Закон установил ставку госпошлины за рассмотрение прокурором таких заявлений. Например, госпошлина за заявление о принесении кассационного протеста на приговор, определение, постановление суда составит 1 БВ, за заявление о принесении надзорного протеста – 2 БВ (п. 201 ст. 2 Закона). Ставки за подачу кассационной или надзорной жалобы по уголовному делу в суд будут соответственно 1 и 2 БВ (п. 200 ст. 2 Закона). Адвокаты освобождаются от уплаты госпошлины за подаваемые ими в прокуратуру от своего имени заявления о принесении кассационного или надзорного протеста.

– Есть ли что-то новое в сфере брачно-­семейных споров?

– 22.12.2022 г. было принято постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №7 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Особое внимание на п. 19-20, касающиеся раздела совместно нажитого имущества. Обращается внимание на необходимость проверки, имеется ли имущество в наличии. Отдельно указано, что не является общей совместной собственностью супругов – имущество, приобретенное одним из суп­ругов исключительно за счет его личного имущества, в том числе в результате мены, или на денежные средства, полученные от реализации его личного имущества. Дополнительно отмечено, что стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется исходя из его рыночной стоимости на день вынесения решения либо стоимости, согласованной сторонами в ходе судебного разбирательства. Это позволит уменьшить затраты сторон, связанные с рассмотрением дела.