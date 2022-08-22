Адвокаты бесплатно проконсультируют молодые семьи и студентов юридических вузов 24 августа

Бесплатные консультации для молодежи и молодых семей (супругов в возрасте до 35 лет) проведут белорусские адвокаты по всей стране 24 августа, сообщили БЕЛТА в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Акция организована совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи в рамках челленджа #20 добрых дел БРСМ.

Молодые люди смогут получить юридическую консультацию по вопросам трудового, гражданского, семейного, жилищного права и др.

Кроме того, в этот день адвокаты готовы особое внимание уделить выпускникам и студентам юридических факультетов страны, желающим связать свою жизнь с адвокатурой. Профессионалы ответят на любые вопросы и подробно познакомят будущих коллег с особенностями и основами адвокатской профессии.