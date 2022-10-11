Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Адвокаты бесплатно проконсультируют многодетных и родителей детей-инвалидов 14 октября

19 0

Адвокаты бесплатно проконсультируют многодетных и родителей детей-инвалидов 14 октября

Адвокаты всех территориальных коллегий 14 октября ко Дню матери проведут акцию по бесплатному консультированию многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов.

Граждане смогут получить юридическую консультацию, в частности, в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права.

Адвокаты Гомельской, Витебской, Брестской и Минской областных коллегий будут бесплатно консультировать с 9.00 до 13.00. Адвокаты Минской городской, Гродненской и Могилевской областных коллегий - с 9.00 до 12.00.

Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »