Адвокаты бесплатно проконсультируют многодетных и родителей детей-инвалидов 14 октября

Адвокаты всех территориальных коллегий 14 октября ко Дню матери проведут акцию по бесплатному консультированию многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов.

Граждане смогут получить юридическую консультацию, в частности, в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права.

Адвокаты Гомельской, Витебской, Брестской и Минской областных коллегий будут бесплатно консультировать с 9.00 до 13.00. Адвокаты Минской городской, Гродненской и Могилевской областных коллегий - с 9.00 до 12.00.

Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.