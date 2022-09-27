Адвокаты 30 сентября проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан

Бесплатный прием для малообеспеченных граждан по случаю Дня пожилых людей проведут 30 сентября адвокаты Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Малообеспеченные граждане смогут получить юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.

Как отметила Ирина Реут, практика адвокатов показывает, что чаще всего во время таких акций людей интересуют вопросы, связанные с семейными отношениями, социальной поддержкой, трудоустройством и исчислением трудового стажа.

Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

В БРКА пояснили: малообеспеченные - это граждане (семьи), имеющие по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. Подтвердить доход можно справкой о составе семьи и размерах доходов ее членов.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.