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Общество

Адвокаты 30 сентября проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан

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Адвокаты 30 сентября проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан

Бесплатный прием для малообеспеченных граждан по случаю Дня пожилых людей проведут 30 сентября адвокаты Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Малообеспеченные граждане смогут получить юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.

Как отметила Ирина Реут, практика адвокатов показывает, что чаще всего во время таких акций людей интересуют вопросы, связанные с семейными отношениями, социальной поддержкой, трудоустройством и исчислением трудового стажа.

Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

В БРКА пояснили: малообеспеченные - это граждане (семьи), имеющие по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. Подтвердить доход можно справкой о составе семьи и размерах доходов ее членов.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

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