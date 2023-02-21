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Адвокаты 23 февраля бесплатно проконсультируют военнослужащих

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Адвокаты 23 февраля бесплатно проконсультируют военнослужащих

Адвокаты Беларуси ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси проведут 23 февраля акцию по бесплатному консультированию военнослужащих. Об этом БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. 

Вопросы на юридическую тематику можно будет задать по темам трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права. Акция пройдет в первой половине дня во всех регионах республики.

Подобные акции проходят в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

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