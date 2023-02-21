Адвокаты 23 февраля бесплатно проконсультируют военнослужащих
5 0
Адвокаты Беларуси ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси проведут 23 февраля акцию по бесплатному консультированию военнослужащих. Об этом БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.
Вопросы на юридическую тематику можно будет задать по темам трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права. Акция пройдет в первой половине дня во всех регионах республики.
Подобные акции проходят в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Адвокаты 23 февраля бесплатно проконсультируют военнослужащих
-
Белорусы могут сообщить о нарушениях в работе мобильных операторов
-
В апреле «Виккру» планирует начать новый поисковый сезон в восьми районах Могилевской области
-
Минобразования определило сроки приема абитуриентов-целевиков
-
Бобруйский районный историко-краеведческий музей приглашает принять участие в создании выставки