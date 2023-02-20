Адресная помощь. Кому и когда положена

Одной из форм государственной поддержки семей (граждан), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является государственная адресная социальная помощь, которая предоставляется в соответствии с Указом Президента РБ №41 от 19 января 2012 г. «О государственной адресной социальной помощи» (далее – Указ №41) в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий. Данные виды пособий предоставляются исходя из среднедушевого дохода семьи (гражданина).

Если среднедушевой доход семьи (гражданина) ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ, в феврале 2023 г. – 341,48 рубля), то семья (гражданин) имеет право на предоставление ежемесячного социального пособия.

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи (гражданина) составляет положительную разность между БПМ и среднедушевым доходом семьи (гражданина).

Предоставляется ежемесячное социальное пособие по решению комиссии на срок до 6 месяцев в зависимости от периода и условий занятости в расчетном периоде.

Справочно: с 1 сентября 2020 года в соответствии с Указом Президента РБ от 18 мая 2020 г. №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» внесены изменения в порядок предоставления государственной адресной социальной помощи многодетным семьям. Для данной категории семей увеличен критерий нуждаемости для предоставления ежемесячного социального пособия со 100 до 115 процентов наибольшей величины БПМ (в феврале 2023 г. – 392,70 рубля). Увеличен также период предоставления ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (ранее был до 6 месяцев в течение 12 месяцев, начиная с месяца обращения).

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (в феврале 2023 г. – 512,22 руб­ля). Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) один раз в течение календарного года (под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря).

Размер единовременного социального пособия устанавливается по решению комиссии исходя из трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, и из мер, которые предпринимают граждане для улучшения своего материального положения.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках. Данное социальное пособие вышеуказанным гражданам предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина). Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного минимума (в феврале 2023 г. – 512,22 рубля).

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется четыре раза в течение календарного года, но не более одного раза в месяц.

В случае смерти гражданина, имевшего право на социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников, выплата такого пособия членам семьи (опекуну (попечителю), представителю) не производится.

Для семей, воспитывающих детей в возрасте до 2 лет, в соответствии с тем же Указом ­№­41 предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Данное социальное пособие предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости (в феврале 2023 г. – 341,48 рубля).

При рождении и воспитании в семье двойни и более детей такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется на основании рекомендаций врача-­педиатра по рациону питания ребенка в соответствии с его состоянием здоровья и с учетом примерных месячных наборов продуктов питания для детей в возрасте до года и от одного до двух лет. В наборе продукты отечественного производства, предназначенные для детей раннего возраста.