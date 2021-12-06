Адреса Деда Мороза, Санта-Клауса, Йолупукки и Дедушки Микелуша. Пишите, не стесняйтесь

…Напишите ему сами, иначе он может не догадаться. Даже если будет написано просто «Дедушке Морозу», почтальоны направят послание в Беловежскую пущу. К слову, в пущу приходит до 17 тысяч писем в год, причем не только из Беларуси.

А перед праздниками до 2 тысяч в день приходится читать старому. Сегодня модно писать свои желания и запросы на бумаге, якобы посылая это во Вселенную, которая все слышит и обязательно поможет. Специалисты и постоянно практикующие это «хобби» говорят, что писать свои запросы нужно правильно, так, будто это у вас уже есть, например: «У меня двухэтажный коттедж, в котором такса греется у камина… Моя зарплата составляет…» Чем подробнее описана цель, тем вероятнее вы будете продумывать пути ее осуществления, ведь на самом деле без ваших усилий и веры вряд ли какая-нибудь магическая сила вам сможет помочь. И ни в коем случае не используйте в письме отрицания! Это тоже советуют профессиональные хочухи.

Беловежская пуща

225063, п/о Каменюки, Каменецкий р-н, Брестская обл., Беловежская пуща. Деду Морозу

Великий Устюг

162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза

Лапландия и славный Йолупукки

Joulupukin kamman. 96930 Napapuri. Rovaniemi, Finland

Адрес Каледу Сянялис. Дедушкa Мороз из близкой для нас Литвы ждет писем по адресу: UAB DEGRIS – J.Kubiliaus g. 18 – Vilnius LT-09108 – Lietuva

Адрес Дедушки Микелуша, чешского Санта-Клауса: 2425 Nagykarácsony Petőfi Sándor utca 14

Санта-Клаус в холодной Гренландии принимает письма по адресу: Santa Claus north poles, Julemandes Postkontor, DK-3900 Nuuk

В чуть менее холодной, но также далекой Америке Санта-Клаус получает письма по адресу: North Pole, Alaska, USA 99705