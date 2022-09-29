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Аднавім лясы разам! Минлесхоз приглашает добровольцев принять участие в акции

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Аднавім лясы разам! Минлесхоз приглашает добровольцев принять участие в акции

Акция под таким названием по инициативе Министерства лесного хозяйства пройдет с 8 по 22 октября на территории Могилевской области!

Именно она наиболее пострадала в результате ураганных явлений в нынешнем году. Все лето в напряженном режиме работники лесхозов устраняли последствия непогоды, оперативно разрабатывали поврежденную древесину, чтобы не допустить потери ее качества, а теперь пришло время для восстановления природного богатства страны.

с 8 по 22 октября приглашаем всех желающих помочь лесхозам Могилевской области в восстановлении лесов. Нынешней осенью лесные культуры здесь будут созданы на площади не менее 500 га!

Чтобы принять участие в акции, обращайтесь в ближайшие лесхозы и лесничества Могилевской области.

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