Абитуриент 2023, подключайся к online-марафону!

Вступительная кампания в Университет гражданской обороны МЧС Беларуси набирает обороты, абитуриенты уже идут в городские (районные) отделы по ЧС по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе.

Для абитуриентов Могилёвской области в октябре месяце стартует акция Online-марафон «Знакомство с Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси». На протяжении месяца в средних учебных заведениях области с помощью онлайн платформы ZOOM проводится «День открытых дверей».

В течении часа, в режиме реального времени, представители университета рассказывают про специальности, вступительные испытания, предусмотренные льготы, сроки и преимущества обучения в вузе. Особенное внимание уделяют алгоритму действий абитуриента для поступления.

Оживление среди учащихся наступает, когда на вопросы об учебном сборе первокурсников, проживании курсантов (а их поступает немало) отвечают курсанты университета, ведь они, как никто знают про вуз все и готовы поделиться своими впечатлениями!

Порядок подключения к профориентационному мероприятию «Online марафон знакомства с университетом»

Для Бобруйска и Бобруйского района!!! 19 октября, начало 12-00.

Мероприятие будет организовано на платформе Zoom.us. Ответственным за подключение необходимо скачать программу «Клиент Zoom для конференций» по ссылке https://zoom.us/download.

В 11.50 вы можете подключиться к семинару по ссылке:

https://us05web.zoom.us/j/3946236772?pwd=MUlkTmJFN202Y3pSSHo2cEhJZ3hUZz09

либо запустить приложение и войти в конференцию, заполнив соответствующие поля:

идентификатор конференции: 394 623 6772

район_ УО_ ФИО (например, СШ№21_г.Бобруйск_ Иванова Т.П.).

Затем ввести пароль: Qq12345

Обязательно после подключения написать в чат полностью учреждение образования, Ф.И.О, должность (это необходимо для проведения регистрации участников мероприятия).