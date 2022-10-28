А за рулем… молодая женщина

Бобруйчанка Мария Нечаева с успехом превратила любительское вождение в профессию. Правда, в юности и предположить не могла, что будет возить пассажиров по городским автобусным маршрутам.

Почти всю школьную «дорогу» представляла себя наставником. Поэтому после ее окончания поступила в областной университет имени А.А. Кулешова, где приобрела специальность учителя географии. Возможно, за годы учебы немного растеряла уверенность в правильности выбора, а так как получила свободный диплом, попала совсем в другую сферу деятельности. Примерно через полгода друг предложил пойти сдать на права. Согласилась и перед самым своим 24-­летием получила категорию В. Накопила нужную сумму и приобрела «Жигули». Так сложилось, что рядом всегда были ребята, которые водили и без конца «зависали» в гаражах, следовательно, проблем с мелкими и крупными починками не было. И водить понравилось. Кроме того, поняла, что налету схватывает тонкости и нюансы, присущие «ездовому» искусству.

В 2016-м по объявлению (требовался диспетчер) пришла в туристическую фирму ООО «Компания Вираж-М». Работала около года. Но в глубине души таилось желание ездить, как ребята из агентства, в аэропорты Киева и Москвы, доставлять туда туристов. И в следующем году Маша вновь отправилась в автошколу, чтобы получить категории С и D. Стала аккуратненько, но «на постоянной основе» намекать руководству, что хотела бы работать водителем. То ли это упорство сыграло свою роль, то ли начальство все же разглядело непреодолимую тягу девушки к «кручению баранки», но решили рискнуть. Так как водительского «автобусного» стажа у Нечаевой не было, сначала ей доверили поездки на небольшие расстояния в пределах страны. Чуть позже отправили на курсы повышения квалификации, по окончании которых Мария получила свидетельство о том, что может совершать международные автомобильные перевозки пассажиров.

И все бы хорошо, если бы не пресловутая пандемия, ворвавшаяся без предупреждения и изменившая привычный ход вещей. Разумеется, какое-то время многие надеялись, что все вернется на круги своя, но… Словом, в сентябре 2020-го пришлось уволиться.

Однако без работы Маша долго не засиделась. И снова помогло объявление. Теперь молодая особа искала только место водителя. Именно он и требовался в наш автобусный парк. А так как сейчас довольно успешно водят представители обоих полов, в публикации было указано «мужчины и женщины». После телефонного звонка потенциальному работодателю девушка получила приглашение на собеседование. В организации встретили, как всякого незнакомого человека, слегка настороженно. Однако все сомнения были развеяны, когда характеристику Марии дали на ее предыдущем месте работы. И вот пошел третий год, как к пассажирам на остановках подъезжает автобус не с привычным водителем-­мужчиной. Кстати, в прошлом году Маша сдала на категорию Е, позволяющую управлять «гармошкой».

«Трудиться надо в кайф! – считает молодая женщина. – Я обожаю свою работу! Ни дня без автобуса! Да, режим непростой – ранние подъемы. Но меня хлебом не корми, среди ночи разбуди – поеду! Тем более что такая черта характера, как пунктуальность, присуща по жизни. Да и водительская «стихия» затянула…»

График работы у Марии пиковой, то есть, когда наиболее большой пассажиропоток: в будние дни выезды с 6 до 11 утра, потом перерыв, затем рейсы с 14 до 17. Поначалу, правда, не все приняли женщину-водителя (очевидно, в силу непривычности ситуации): могли на остановке недобро посмотреть или всю дорогу «гипнотизировать» в зеркало. Сейчас же нередко подходят, угощают сладостями, благодарят за поездку. Коллеги с других автобусных маршрутов и из троллейбусов, с которыми встречаются по пути следования в течение дня, всегда приветствуют взмахом руки. Знают Машу и все водители маршрутных такси – обязательно, проезжая мимо, сигналят.

Тем, кто доставляет бобруйчан в пункты назначения на общественном транспорте, Мария Нечаева желает в первую очередь здоровья. Ведь эта работа требует серьезной концентрации внимания, а даже с небольшим ухудшением самочувствия за рулем очень тяжело. Кроме того, приходить на рабочее место следует с чистой головой, оставив все проблемы и личные дела дома, так как на водителе колоссальная ответственность за ­безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. А «посетителям» автобуса следует помнить, что во время поездки надо держаться за поручни и без надобности не перемещаться по салону. Когда же после выхода перешли в разряд пешеходов, не стоит забывать о внимательности на переходах. Начинающим водителям Маша предлагает не бояться и быть уверенными в своих действиях. Но главное – выбор нужно делать осознанно, ведь «дорога – вещь очень серьезная».

P.S. Мария только-только вышла из отпуска и готова с новыми силами развозить горожан в различные точки Бобруйска. Пожелаем же ей зеленого света!