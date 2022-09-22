Будут ли продолжены работы по установке бордюрного камня на пешеходных дорожках на улице Ульяновской?
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А поребрик? И уж простите за питерский жаргон, но жители Ульновской интересовались: «А будет ли какая-нибудь завершающая окантовка пешеходным дорожкам, что асфальтировали этим летом?» Ответ отрицательный от генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака. Бордюрного камня здесь не предусмотрено.
К слову, после непродолжительного променада замечаем, что пешеходные дорожки отреставрированы не везде – заменены были самые неприглядные участки. И старые пешеходные дорожки тоже не были очерчены бордюрным камнем. Условным разграничением вдоль всей пешеходной магистрали являются кусты можжевельника казацкого. Так что бобруйская «Перспектива» облагорожена пока только растительностью и ровной дорогой.
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