Будут ли продолжены работы по установке бордюрного камня на пешеходных дорожках на улице Ульяновской?

А поребрик? И уж простите за питерский жаргон, но жители Ульновской интересовались: «А будет ли какая-нибудь завершающая окантовка пешеходным дорожкам, что асфальтировали этим летом?» Ответ отрицательный от генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака. Бордюрного камня здесь не преду­смотрено.

К слову, после непродолжительного променада замечаем, что пешеходные дорожки отреставрированы не везде – заменены были самые неприглядные участки. И старые пешеходные дорожки тоже не были очерчены бордюрным камнем. Условным разграничением вдоль всей пешеходной магистрали являются кусты можжевельника казацкого. Так что бобруйская «Перспектива» облагорожена пока только раститель­ностью и ровной дорогой.