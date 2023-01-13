99-летняя долгожительница: «Мы живем в прекрасное время, обижаться нам не на что»

14 января Татьяна Николаевна Карпеченко отметит 99-летие! Накануне этой даты мы с Юлией Анатольевной едем в гости, чтобы хоть немного узнать жизненную мудрость этого уникального человека и, конечно, секрет долголетия.

Буквально с порога Татьяна Николаевна поражает меня. Невысокая пожилая женщина, аккуратно и интеллигентно одета (блузка, кардиган, юбка, красивые теплые тапочки). Сначала она ласково обнимает внучку, затем расспрашивает, как дела у правнуков, у нее самой. Потом сетует на погоду, мол, нам пришлось тяжело добираться до Александрии из Могилева, говорит, по новостям передавали, что уже больше 200 аварий на дорогах произошло! Меня поражает, что это говорит почти 100-летний человек! Дальше – больше. Женщина рассказывает, что ее очень много поздравляли с Новым годом и Рождеством: от райисполкома, ветеранской организации, школы, хозяйства, профсоюзной организации хозяйства, и все приходили с подарками, и все желали дожить до векового юбилея.

Мы долго общаемся. Татьяна Николаевна отлично понимает мои вопросы, очень четко и последовательно излагает свои мысли, рассказывает подробности своей жизни, может пошутить – в общем, диву даешься ее твердой памяти и ясному уму!

Мама Татьяны Николаевны Матрена Прокопьевна родилась в Шкловском районе, а сама наша долгожительница – в Вологодской области, куда ее мама переехала с мужем-военным. Татьяна Николаевна помнит, что семья имела надел земли, держали коня и коров и жили с этого. «Отец грамотный человек был, но он заболел сахарным диабетом, в то время – это неизлечимая болезнь. И в 35 лет умер. Я совсем маленькая, еще две сестры, – вспоминает Татьяна Николаевна. – Маме нашелся молодой хлопец и пришел в нашу семью. Я его папой называла. К сожалению, и он рано ушел из жизни. Мама опять осталась одна. Сестры старшие уже покинули родительское гнездо, одна институт окончила, учительницей работала, вторая сестра не захотела учиться, вышла замуж, занималась хозяйством. Мама осталась со мной и братом. Я в школе училась, училась неплохо».

После Татьяна поехала получать профессию учителя младших классов в педагогическом училище, в 45 километрах от родительского дома. Когда училась на последнем курсе педучилища, война началась.

«Когда я приехала на работу, в школах работать некому – всех учителей-мужчин забрали на фронт. И мне дают направление в Архангельский пединститут – надо быстро готовить учителей. Нам там устроили настоящие экзамены, я их успешно сдала. Стала учиться, получился из меня учитель математики, – рассказывает Татьяна Николаевна. Впоследствии она убедилась, что эта профессия выбрана сердцем: – Ученики меня уважали, как мне кажется, за то, что я хорошо объясняла материал, у меня не было проблем с дисциплиной. И как классный руководитель всегда проводила классную работу…»

Несмотря на то, что юная Татьяна Зажигина находилась далеко от линии фронта, дыхание войны чувствовалось везде – тыловики жили и работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

«В войну все работали за двоих. Меня полностью нагрузили математикой, а физкультуру вести некому – меня, молодую, догрузили физкультурой! Целый год вела физкультуру. Почти половину зарплаты отдавали на помощь фронту, недоедали. От райкома комсомола поступали разные задания: помогали колхозу в уборке урожая, молотили вручную, собирали посылки защитникам Родины. А что собрать в посылки, когда у самих только 500 граммов хлеба в день по карточке и кусок хозяйственного мыла на месяц? (Еще давали пачку спичек и соль) Тогда мы, комсомольцы придумали: просили женщин, которые держали овец, – те вязали теплые носки из шерсти, другие –шили рукавицы, кто-то отдавал самодельную махорку. Никто не отказывал! Вот такие посылки – с рукавицами, носками и кисетами с махоркой – уходили на фронт из Архангельска. В ответ комсомольцы получали письма с благодарностью и просьбами о переписке – мол, семья в оккупации, связи нет, ничего о ней неизвестно, так хотя бы с кем-то вести переписку! Комсомольцы отвечали письмами в патриотическом духе. Меня и еще одну молодую женщину наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – вспоминает долгожительница.

Сколько воды утекло, а Татьяна Николаевна до сих пор помнит, как страшно было жить в войну, особенно во время бомбежки! «Архангельск бомбили, потому что там морской порт – большое значение имел. Нам, студентам, давали пропуска и распределяли по общественным зданиям, по звеньям – я попала в звено охраны порядка. Вот воздушная тревога, все бегут в убежище, а мы с пропусками должны быть на своем посту. У меня самой ноги тряслись, а я должна была успокаивать других... Со страхом жили, пока немца не погнали обратно. Как нам было радостно, когда, слышишь, утром передают: наши освободили такой-то населенный пункт!»

Будущий муж нашей героини Григорий Степанович Карпеченко прошел всю Великую Отечественную. Она застала его в армии, в Грузии. «Ангел-хранитель у него оказался хорошим, – радуется собеседница. – Дошел до немецкой столицы – медаль «За взятие Берлина» у него. Работал в связи, ранений не было. Из его семьи трое сыновей пошло на фронт, а четвертый – в партизаны. Из четверых остался жив только мой муж и партизан, а двоих молодых убило на фронте».

После войны молодая девушка Татьяна Зажигина приехала в гости на родину матери – на Шкловщину. Тут и осталась навсегда. «Мне здесь понравилось, – объясняет свое решение. – Понравилось отношение людей. Как почитали тут учителей! Идешь утром на работу – каждый встречный говорит «здравствуйте!», «доброе утро!» Муж родом из деревни, недалеко от Александрии. Нас познакомил директор школы, в 1949 году мы поженились. Год жили врозь: он в Шклове, я – в Александрии, вместе – только по выходным. Обосноваться решили в Александрии, купили сруб, построились. Через некоторое время Григорий Степанович стал завучем Александрийской школы, а потом – и директором. У нас родилось 4 детей, а после родов уже через месяц нужно выходить на работу – вот в каких условиях мы жили! Меня выручила моя мама, она к этому времени уже жила одна, переехала к нам. 10 лет помогала нам и с детьми, и с хозяйством – в то время без хозяйства не проживешь, в магазинах особо ничего не было, хлеб сами пекли, огород 25 соток с постройками. Вот так и выживали».

Дети, хозяйство, работа. В Александрийской школе Татьяна Николаевна Карпеченко проработала более 30 лет. До сих пор ученики поддерживают с ней связь.

Спрашиваю у долгожительницы: «Быстро жизнь пролетела?» «Если бы я не работала, была бы хозяйкой за богатым мужем, увлекалась разными развлечениями, тогда может быть и медленнее шла бы жизнь, – рассуждает долгожительница. – А когда постоянно вся в работе и заботе, тогда не замечаешь, как быстро жизнь пролетела – очень быстро. Самое приятное время в жизни – это когда мы жили с мужем, у нас дети малые, дети все с нами, в семье все хорошо, дети здоровенькие – и жить хочется. А самый грустный период – это старость… Никогда не думала, что буду долгожителем. Как муж умер, думала, и мне недолго осталось. Но еще 18 лет жила одна, хозяйство держала, силы были, дети приезжали ко мне на выходные. Сейчас со мной сын живет, помогает».

«В чем секрет Вашего долголетия?» – не унимаюсь я. «Во-первых, мне кажется, гены. Хоть мой отец умер рано – это потому что тогда не могли лечить ту болезнь. А мама умерла почти в 90. Старшая сестра – на 83-м году, средняя моя сестра – на 96-м году. Второе – я гадавалась не в роскоши, как говорится. Плохие привычки – алкоголь, курение – у меня этого нет. Третье – я все время была в работе. Я только года три без работы живу, а так я еще в грядках копалась! И мозг у меня все время находился в работе».

Мой последний вопрос долгожительнице – о счастье. «Обижаться на жизнь мне особо не приходится. В каком плане: в жизни большое дело имеет, когда в семье все хорошо. У меня 4 детей, 5 внуков и 8 правнуков. В семье у меня всегда было хорошо. Внимание детей. Я не скажу про своих детей, что они меня не отведывают, – они молодцы: справляли все мои дни рождения и юбилеи, с огородом помогали. На «пятерку», конечно, я не прожила (были и черные полосы в жизни, все было). Но близко к «четверке» – прожила»...

Когда уже уходим, Татьяна Николаевна поздравляет нас с Новым годом и желает нам много хорошего. И говорит очень важные и мудрые слова: «Мы живем в прекрасное время, обижаться нам не на что, надо только радоваться жизни! И беречь свою красивую и прекрасную Беларусь!»

Лучше и не скажешь, особенно в Год мира и созидания!

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области