99 лет назад экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона

С древних времён высокая культура Египта вызывала восторженное удивление у народов мира. Учёные и философы Греции приезжали в Египет в поисках знаний. В долину Нила привозили больных и расслабленных, так как египетские врачи считались лучшими целителями человеческих недугов. Но прежде Египет – страна каменных чудес – манил своими ни с чем не сравнимыми памятниками искусства.

Погребения, как запечатанные кладовые, сохранили сокровища древнего искусства. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до учёных почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном.

Она расположена в Долине Царей, где в 16–11 веках до нашей эры были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Луксор).

Её поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали всё, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть где-то здесь. Учёные не расставались с надеждой, что, быть может, удастся найти всё погребение целиком.

16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано.

Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет.

Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

К слову, до 28 февраля бобруйчане могут успеть посетить выставку "Мумии фараонов Египта".

Экспозиция предоставляет возможность окунуться в загадочный мир древнего Египта.

Среди экспонатов – саркофаги фараонов Эхнатона и Тутанхамона, статуи древнеегипетских богов Анубиса (с головой шакала) и Тота (с головой ибиса), статуя Сфинкса (мифического существа с туловищем льва и головой человека), бюсты фараонов и царицы Нефертити. Маски, статуэтки, сосуды-канопы...

В зоне экспозиции разрешена фото- и видеосъемка. Более того, каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с величественными статуями богов Анубиса и Тота.

Интерактивная зона "Археологические раскопки" позволит почувствовать себя настоящим египтологом.

Экспедиция в царство мумий подарит незабываемые впечатления широкому кругу зрителей.

Выставка расположена по адресу: ул. Социалистическая, 100.