97,2% эффективности показала вакцина «Спутник V» в ходе вакцинации в Беларуси

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,2%, сообщает Минздрав. Оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тысяч человек, которые получили прививку двумя компонентами вакцины.

Данные Минздрава, полученные в ходе исследования, подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Беларуси: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации и не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией.

Вакцина «Спутник V» обладает ключевыми преимуществами:

- создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий;

- в вакцине «Спутник V» впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов;

- безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

В Республике Беларусь вакцинация проводится в рамках Национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19, предусматривающего последовательное включение в кампанию отдельных контингентов населения и взаимодействие заинтересованных республиканских органов и общественных организаций.

Беларусь стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V» и начала применять ее для массовой вакцинации населения. РФПИ и партнеры осуществили технологический трансфер для локализации производства вакцины «Спутник V» белорусским предприятием «Белмедпрепараты», которое успешно осуществляет промышленный выпуск российской вакцины.

В нашей стране также зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».