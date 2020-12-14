94% партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, Могилевская таможня выпускает менее чем за 5 минут

Сегодня в Могилевской таможне доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составляет 94%, а каждая вторая экспортная декларация оформляется в автоматическом режиме.

Данные показатели превышают не только значения предыдущего года, но и критерии, установленные Стратегией развития таможенной службы Республики Беларусь.

Стратегией развития таможенных органов Республики Беларусь предусмотрено проведение дальнейшей работы, направленной на расширение бесконтактного метода общения субъектов таможенных правоотношений, сокращение времени совершения таможенных операций, дальнейшее совершенствование электронного таможенного декларирования и развитие системы автоматического выпуска товаров.

По материалам Могилевской таможни.