925 нарушений ПДД выявлено за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 925 нарушений ПДД.

Как сообщили в УВД облисполкома, задержано 8 пьяных водителей и 33 бесправника, 278 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 66 из которых находились в нетрезвом состоянии.