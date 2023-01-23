925 нарушений ПДД выявлено за выходные в Могилевской области
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 925 нарушений ПДД.
Как сообщили в УВД облисполкома, задержано 8 пьяных водителей и 33 бесправника, 278 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 66 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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