9 февраля в Бобруйске прием граждан проведет главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай

Уважаемые жители города и Бобруйского района!

9 февраля 2022 года с 1200 до 1300 в административном здании УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (ул.Минская,100, 2-ой этаж, кабинет главного врача) будет осуществлять прием граждан главный государственный санитарный врач Могилевской области Нечай Светлана Владимировна по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и профилактики COVID-19.

Предварительная запись по телефону 71-60-59.