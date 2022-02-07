9 февраля состоится прямая телефонная линия с начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома полковником милиции Змитером Павлом Николаевичем
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9 февраля 2022 года с 15.00 до 17.00 часов состоится прямая телефонная линия с начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома полковником милиции Змитером Павлом Николаевичем по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел.
Позвоните по телефону 77-97-88 и задайте свой вопрос.
Группа информации и общественных связей
УВД Бобруйского горисполкома.
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