9 февраля состоится прямая телефонная линия с начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома полковником милиции Змитером Павлом Николаевичем

9 февраля 2022 года с 15.00 до 17.00 часов состоится прямая телефонная линия с начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома полковником милиции Змитером Павлом Николаевичем по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел.

Позвоните по телефону 77-97-88 и задайте свой вопрос.

Группа информации и общественных связей

УВД Бобруйского горисполкома.