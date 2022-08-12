9 детей травмированы, в том числе при выпадении из окон, за 10 дней августа в Могилевской области. Один — погиб

Несмотря на проводимую профилактическую работу, постоянное упоминание в СМИ о случаях падения детей из окон, оборудованных москитной сеткой, такие трагедии являются самыми повторяющимся, особенно в весенне-летний период.

- В органах прокуратуры вопросы обеспечения безопасности детей находятся на постоянном контроле. Тревожит факт бесконтрольности детей со стороны родителей. К сожалению, во многих случаях о безопасности детей родители вспоминают, когда трагедия уже случилась и ничего изменить нельзя, - отмечает старший помощник прокурора Могилевской области Светлана Кошнерова. – Так в деревне Старое Пашково Могилевского района утром 6 августа из окна частного дома на втором этаже на бетонную отмостку выпал трехлетний малыш, который был доставлен в учреждение здравоохранения в тяжелом состоянии. А спустя несколько дней, 9 августа, в деревне Жуково этого же района, 10-летний мальчик, находясь в гостях у бабушки, вместе со своим другом отправился в строящийся дом. Ребята залезли на крышу. При спуске вниз ребенок зацепился за стройматериалы и упал с высоты второго этажа на бетонную лестницу, - продолжает приводить примеры собеседница. - В результате падения ему причинены множественные телесные повреждения, в настоящее время состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое и он находится в реанимации. Еще один случай произошел в Хотимске, где из окна квартиры родителей на четвертом этаже выпала трехлетняя девочка. Трагедии удалось избежать лишь из-за скопления травы на месте падения.

Опасность подстерегает малолетних детей не только со стороны окон. Нередки случаи получения детьми травм при падении с дивана либо иных предметов мебели. Такой случай произошел 9 августа в Круглом с 10-месячным ребенком.

В Могилеве 5-месячная девочка выпала из рук матери при прогулке на улице, а 4-летний ребенок упал с лестницы в беседке во дворе дома, получив компрессионный перелом позвонка и закрытую травму живота.

В Черикове 6 августа ребенок, 2020 года рождения, в результате падения с высоты собственного роста на пол получил множественные телесные повреждения, от которых 9 августа скончался в реанимационном отделении учреждения здравоохранения.

- Во всех случаях в момент падения дети оставались без присмотра взрослых, что недопустимо по отношению к ребенку ввиду недостаточной сформированности чувства самосохранения, - напоминает Светлана Кошнерова. - Следует констатировать, что за 10 дней августа телесные повреждения различной степени тяжести по данной причине получили 8 детей, 1 из которых погиб.

Также родителям следует помнить о таких факторах риска для детей как купание в запрещенных местах, эксплуатация технически неисправного оборудования на детских игровых площадках, посещение заброшенных либо недостроенных капитальных строений, открытые окна.

- Не маловажную роль в трагических случаях играет отсутствие у детей элементарных навыков безопасного поведения, прививание которых родительская ответственность. Ее игнорирование, небрежность, неосмотрительность или легкомыслие приводит к трагическим последствиям, - резюмировала Светлана Кошнерова .