9 декабря пройдет электронная ярмарка вакансий
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9 декабря 2022 года с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит электронную ярмарку вакансий. Соискателям работ, в том числе особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, получить электронную консультацию. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.
Приглашаем нанимателей всех форм собственности к участию в ярмарке.
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