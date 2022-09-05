5 сентября 85-летний юбилей отмечает Виталий Соколов – почетный гражданин Бобруйска, геологоразведчик, альпинист, мастер спорта СССР по туризму, путешественник, член Белорусского союза мастеров народного творчества.

Виталий Николаевич - основоположник развития туризма в нашем городе. В 1972 году создал и по 2006 год возглавлял Бобруйский городской туристический клуб «Меридиан». За свою многолетнюю работу с молодежью в области спортивного туризма он подготовил 4-х Мастеров спорта по туризму, 3-х кандидатов в Мастера спорта. Под его руководством туристскому мастерству обучались тысячи бобруйчан.

Многие годы Соколов являлся Председателем городской и членом областной маршрутно-квалификационной комиссий. Возглавлял спасательный отряд города, участвовал сам и возглавлял сборные города и области в соревнованиях по спортивному туризму.

Команды под его руководством неоднократно становились чемпионами области, республики.

На базе городского клуба «Меридиан» длительное время существовал Минералогический музей, который основал бобруйчанин. Затем коллекцию минералов Виталий Николаевич передал в дар городу. Сейчас экспозиция, насчитывающая более 1300 экземпляров, принадлежит Бобруйскому художественному музею, где на ее основе в 2014 году была создана уникальная музейная экспозиция «Живопись Земли».