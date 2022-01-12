81 год назад родился Владимир Мулявин

Владимир Георгиевич Мулявин, музыкант, основатель и художественный руководитель белорусского ансамбля «Песняры», родился 12 января 1941 года в Свердловске (сегодня - Екатеринбург).

После окончания музыкального училища он приехал в Беларусь, с которой навсегда связал свою жизненную и творческую судьбу. С 1962 года Владимир Мулявин работал артистом Белорусской государственной филармонии. А в 1969 году стал художественным руководителем созданного им ансамбля «Песняры».

Группа была одной из самых популярных в СССР. Её хиты «Вологда», «Беловежская пуща», «Олеся», «Александрина» поют и поныне. «Песняры» записали множество интерпретаций народных песен, первыми совершили турне по США, а позднее обратились к крупным формам и сделали несколько масштабных музыкальных спектаклей, в которых успешно соединяли фольклор и современное звучание.

Неповторимый талант Владимира Мулявина, воплощенный в творчестве «Песняров», открыл новую эпоху в белорусском эстрадном искусстве. В его замечательных песнях богатое музыкальное и поэтическое наследие белорусского народа приобрело современное звучание. Мулявин был также прекрасным певцом, обладателем красивого драматического тенора, голос которого узнавали с первой ноты.

Народный артист СССР, Народный и Заслуженный артист Белорусской ССР - Владимир Георгиевич был награжден медалью и орденом Франциска Скорины.

14 мая 2002 года Владимир Георгиевич Мулявин попал в автокатастрофу, после которой так и не смог оправиться. 26 января 2003 года он скончался в Москве в больнице им. Бурденко.

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