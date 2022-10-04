8 лет лишения свободы за покушение на убийство сына грозит бобруйчанину

Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминировано покушение на умышленное противоправное лишение жизни другого человека.

- Согласно материалам дела нетрезвый бобруйчанин в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим сыном, переросшей в драку, имея умысел на убийство, нанес ему ножом несколько ударов по правой руке и один удар в область грудной клетки слева, - пояснили в прокуратуре Могилевской области. - Обвиняемый не смог реализовать свой умысел, поскольку потерпевшему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Кировского района постановил обвинительный приговор. Исходя из личности Н. ему на основании ч.1 ст.14 и ст.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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