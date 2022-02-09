8 февраля в Бобруйске состоялся прием граждан в рамках обсуждения и разъяснения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

8 февраля, на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках обсуждения и разъяснения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан провел депутат Палаты представителей Национального собрания Владимир Владимирович Гацко.

«Прием граждан – это фактически прямая адресная помощь населению по волнующим вопросам. Этот формат взаимодействия с жителями один из ключевых депутатской работы. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы, но этот факт отнюдь не снижает остроты вопросов, с которыми обращаются граждане» - подчеркнул Владимир Владимирович.

Что касается конкретной тематики приемов, то жителей, волнуют, прежде всего, вопросы, относящиеся к здравоохранению и жилищно-коммунального хозяйства.

Некоторые вопросы удалось разрешить в ходе приема, остальные взяты на контроль.