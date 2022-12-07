Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

8 декабря состоится «Ярмарка целевой подготовки»

10 0

8 декабря состоится «Ярмарка целевой подготовки»

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома в рамках поручения Министерства образования о проведении «Ярмарки целевой подготовки» информирует.

УО «Республиканский институт профессионального образования» совместно с ГУО «Республиканский и институт высшей школы» проводят ряд семинаров для представителей организаций-заказчиков кадров (в том числе по запросу) с целью разъяснения норм Положения о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2022 № 572.

Первый семинар состоится 08.12.2022 в режиме онлайн: с 9.00 до 14.00.

Контактное лицо по вопросу участия в семинарах Кулик Ольга Николаевна, тел. 80172150707.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿