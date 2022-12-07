8 декабря состоится «Ярмарка целевой подготовки»

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома в рамках поручения Министерства образования о проведении «Ярмарки целевой подготовки» информирует.

УО «Республиканский институт профессионального образования» совместно с ГУО «Республиканский и институт высшей школы» проводят ряд семинаров для представителей организаций-заказчиков кадров (в том числе по запросу) с целью разъяснения норм Положения о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2022 № 572.

Первый семинар состоится 08.12.2022 в режиме онлайн: с 9.00 до 14.00.

Контактное лицо по вопросу участия в семинарах Кулик Ольга Николаевна, тел. 80172150707.