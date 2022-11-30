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Общество

8 декабря пройдет «прямая линия» с заместителем Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Виктором Ананичем

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8 декабря пройдет «прямая линия» с заместителем Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Виктором Ананичем

8 декабря 2022 года с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (017) 309-00-00 в Минске проведет прямую телефонную линию заместитель Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Виктор Михайлович АНАНИЧ.

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