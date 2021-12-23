74 года назад в СССР 1 января объявлено праздничным выходным днем

20 декабря 1699 года российский царь Пётр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января.

Своим указом Пётр повелел 1 января 1700 года украсить дома в Москве сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья друг друга обязательно поздравлять с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

После петровской реформы в России церковный Новый год продолжал отмечаться 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено.

В СССР эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская ёлка. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». На следующий год по всей стране засияли сотни праздничных ёлок.

23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января было объявлено нерабочим днём. Со временем Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем несравнимое очарование и особый смысл.

по материалам calend.ru