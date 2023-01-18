738,6 кг незаконно добытой рыбы изъято в Могилевской области за 2022 год

При осуществлении в 2022 году государственного контроля за охраной и использованием животного и растительного мира Могилевской областной инспекцией охраны животного и растительного мира по результатам проведенных полевых мероприятий и профилактической деятельности:

изъято 46 км. сетематериалов, являющихся запрещенным орудием рыболовства, и 738,6 кг незаконно добытой рыбы, а также 48 единиц запрещенных орудий охоты и 499,3 кг. незаконно добытой дичи;

субъектам хозяйства и физическим лицам предъявлены требования об оплате вреда, причиненного окружающей среде, и стоимости незаконно добытой продукции животного и растительного мира на общую сумму в 1 029 670 рублей.

По инициативе Могилевской областной инспекцией охраны животного и растительного мира в прошедшем году возбуждено 67 уголовных дел, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу.

Могилевская областная инспекция охраны животного и растительного мира отмечает, что нарушение законодательства об охране окружающей среды влечет административную или уголовную, а также гражданско-правовую ответственность, и подчеркивает, что лица, добровольно сдавшие хранящиеся у них запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от административной ответственности.