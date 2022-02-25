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Экономика

73,7 тыс. рублей уплатила коммерческая фирма из Могилева по результатам камерального контроля

nalog.gov.by 36 0

73,7 тыс. рублей уплатила коммерческая фирма из Могилева по результатам камерального контроля

Сотрудники управления камеральных проверок инспекции МНС по Ленинскому району Могилева при проведении последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), представленных обществом с ограниченной ответственностью «М» (далее – ООО «М», плательщик) за январь-октябрь 2021 года установили, что плательщиком не производилась корректировка налоговых вычетов в сторону уменьшения на суммы «ввозного» НДС, неуплаченного в бюджет в установленные сроки. Данная неуплата налога сложилась в связи с аннулированием решений о возврате сумм разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов по причине включения ООО «М» в налоговые вычеты сумм пошлин, уплаченных таможенным органам.

В адрес ООО «М» было направлено уведомление о представлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений либо внесении соответствующих исправлений в налоговые декларации (расчеты) по НДС.

По результатам направленного уведомления ООО «М» представлены налоговые декларации (расчеты) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями. Дополнительно поступил в бюджет НДС в сумме 73,7 тыс. рублей.

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