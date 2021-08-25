700 кг дикорастущей конопли уничтожили на территории Бобруйска

23 августа на территории Бобруйска в рамках специальной программы «Мак» на площади 1,2 га сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию людьми УВД Бобруйского горисполкома было обнаружено 700 кг дикорастущей конопли. Наркосодержащие растения уничтожены.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника ОНиПТЛ УВД подполковник милиции Вадим Владимирович Боложко, мероприятия в рамках специальной программы «Мак» продолжаются и продлятся до 15 сентября. Ежедневно правоохранителями выявляются факты произрастания наркосодержащих растений. Сотрудники органов внутренних дел просят граждан сообщать о местах произрастания таких растений, а также о лицах, занимающихся их незаконным выращиванием. Чтобы избежать ответственности, не стоит допускать произрастания растений, содержащих наркотические вещества на приусадебных участках.

Предупреждение! За незаконный посев или выращивание наркосодержащих растений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность: если незаконный посев и (или) выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершены без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, то это повлечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (ст. 17.1. КоАП Республики Беларусь). Уголовная ответственность: незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет (ст. 329 УК Республики Беларусь). Срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет, если те же действия, совершенны повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее уже совершившим наркопреступления. А также – до 15 лет, если преступление было совершено в составе организованной группы.