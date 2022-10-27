70 км за один день! Сотрудник Бобруйского отдела Департамента охраны пробежал юбилейный марафон

Денис Ерошкевич, сотрудник Бобруйского отдела Департамента охраны, давно известен всем как любитель здорового образа жизни. Из года в год он участвует в различных забегах, марафонах по всем городам родной Беларуси.

Юбилейный марафон, посвященный 70-летию со Дня образования подразделений Департамента охраны, не стал исключением. 6 часов 24 минуты понадобилось спортсмену, чтобы преодолеть дистанцию в 70 км за один день.

«Сам бег – отличный досуг для того, чтобы привести мысли в порядок, отвлечься от службы и познакомиться с интересными людьми», — поделился Денис.

Наш марафонец бежит не за медалями, а по велению души.

Маршрут Дениса включал места боевой славы Бобруйского района: мемориальный комплекс «Курган Славы», братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении г. Бобруйска «Вечный огонь», памятный знак в честь воинов-освободителей и успешной переправы через р. Березина в июне 1944 года, братская могила, где захоронен Герой Советского Союза Селезнев М.Г., мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев.

По информации Бобруйского ОДО