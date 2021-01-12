7 рыболовных соревнований и один фестиваль пройдут зимой в Могилевской области

Утвержден план проведения соревнований по лову рыбы в зимний период 2021 года. Как рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов, при благоприятных погодных условиях планируется провести ряд спортивно-массовых мероприятий по лову рыбы. Это, как традиционные: районные, межрайонные и областные соревнования для членов общества, так и соревнования фестивального формата, к участию в которых приглашаются все желающие.

В Могилевской области пройдет 7 рыболовных соревнований (2 районных, 4 межрайонных, 1 областной) и областной фестиваль. Два ближайших состоятся 23 января, их организует Бобруйская и Могилевская райоргструктуры БООР (в деревне Доманово, р.Березина и на пруду вблизи Вильчиц).

При проведении цикла отборочных районных, межрайонных и областных соревнований участникам предстоит соревноваться в умении ловить рыбу на мормышку со льда. Лучшие рыболовы будут награждены ценными призами. Также в местах проведения соревнований планируется работа полевой кухни, где все участники смогут отведать горячей ухи, шурпы и чая. Мероприятия будут проведены с учетом существующих санитарно-гигиенических норм и с соблюдением социального дистанцирования. С положением о проведении соревнований можно ознакомиться здесь.

- В плане возможны изменения, поэтому накануне конкретные время и место проведения соревнований необходимо уточнять в организационных структурах БООР, - отметили в обществе.