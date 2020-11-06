7 ноября пройдет завершающая ярмарка «Золотая осень» в этом году. Жителей и гостей города приглашают за покупками!

Уважаемые жители города! 7 ноября с 9.00 до 15.00 ­в г­ороде будет проходить завершающая ярмарка «Золотая осень» в этом году по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома № 41). Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства. Будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!­­­

Бобруйский горисполком