7 ноября пройдет завершающая ярмарка «Золотая осень» в этом году. Жителей и гостей города приглашают за покупками!

Уважаемые жители города! 7 ноября с 9.00 до 15.00 в городе будет проходить завершающая ярмарка «Золотая осень» в этом году по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома № 41). Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства. Будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.
Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!
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