7-летнему Денису Вздульскому из Гродно нужна помощь!

Гродненец Денис Вздульский, которому сейчас 7 лет, практически с рождения борется с непредсказуемым заболеванием – эпилептической энцефалопатией. Эта форма эпилепсии характеризуется частыми приступами и задержкой/регрессом психического развития. Сложность ситуации Дениса в том, что за 7 лет болезни медики так и не смогли правильно подобрать мальчику противосудорожный препарат. А это сильно мешает ребенку развиваться физически и умственно: Денис не сидит самостоятельно и не ходит, в словарном запасе только несколько слов. Мама Дениса – Оксана Александровна – обратилась в Центр помощи «Вера» с просьбой помочь в приобретении прогулочной специализированной коляски Ulises, а также оплаты проведения обследования в «Психоневрологическом центре Д.Е.Зайцева» и оплаты генетического анализа – панель «Наследственная эпилепсия», которые необходимы Денису для подбора противосудорожного препарата и определения дальнейшей тактики лечения.

Спазмы не купируются уже 7 лет

Рождение Дениса было долгожданным событием для родителей. Мальчик появился на свет без особых проблем, вскоре счастливая мама с малышом отправились домой. В возрасте пяти месяцев у Дениса неожиданно начались спазмы, которые были продолжительными по времени и повторялись с определенной частотой. Ребенка скручивало до 10 раз в сутки, при этом спазмы сопровождались сильным болевым синдромом.